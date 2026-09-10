登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Baqarah 阿雅 19
Al-Baqarah
19
2:19
او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ١٩
أَوْ كَصَيِّبٍۢ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَـٰتٌۭ وَرَعْدٌۭ وَبَرْقٌۭ يَجْعَلُونَ أَصَـٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ١٩
أَوۡ
ﱚ
كَصَيِّبٖ
ﱛ
مِّنَ
ﱜ
ٱلسَّمَآءِ
ﱝ
فِيهِ
ﱞ
ظُلُمَٰتٞ
ﱟ
وَرَعۡدٞ
ﱠ
وَبَرۡقٞ
ﱡ
يَجۡعَلُونَ
ﱢ
أَصَٰبِعَهُمۡ
ﱣ
فِيٓ
ﱤ
ءَاذَانِهِم
ﱥ
مِّنَ
ﱦ
ٱلصَّوَٰعِقِ
ﱧ
حَذَرَ
ﱨ
ٱلۡمَوۡتِۚ
ﱩﱪ
وَٱللَّهُ
ﱫ
مُحِيطُۢ
ﱬ
بِٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱭ
١٩
ﱮ
或者如遭遇倾盆大雨者，雨里有重重黑暗，又有雷和电，他们恐怕震死，故用手指塞住耳朵，以避疾雷。真主是周知不信道的人们的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。