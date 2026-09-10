Эта притча полностью соответствует их положению, поскольку лицемеры действительно подобны тому, кто разжег костер, чтобы осветить кромешную тьму. Такой человек сильно нуждался в огне и сумел раздобыть его у других, поскольку при себе он не имел никаких сподручных средств. Когда огонь осветил все вокруг него, он увидел, где его подстерегает опасность, а где он может оказаться в безопасности. Огонь принес ему большую пользу и доставил ему много радости. Он даже подумал, что сможет сохранить его, однако Аллах лишил его света и радости. Он вновь оказался в кромешной тьме, не имея при себе ничего, кроме обжигающих углей. Они уже не могли осветить пространство, но могли сильно обжечь и навредить. Он оказался в окружении сразу нескольких мраков. Мрак ночи сливался с мраком облаков, мраком дождя и мраком, который наступил после угасания костра. Как можно охарактеризовать положение этого человека? Таким же является положение лицемеров, которые освещают свой путь благодаря вере правоверных, поскольку сами они не обладают этим качеством. Полученный ими свет освещает им путь на некоторое время, и они извлекают из этого некоторую пользу. Они сохраняют свои жизни и оберегают свое имущество. Они гарантируют себе некоторую безопасность в мирской жизни, но внезапно их настигает смерть, которая лишает их возможности пользоваться чужим светом. Их постигают грусть и печаль, и они удостаиваются самого сурового наказания. Мрак их могил сгущается от мрака неверия, лицемерия и всевозможных грехов. А после всего этого их ожидает мрак Огненной Преисподней, и как же отвратительно это местопребывание.