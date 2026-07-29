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Al-Baqarah
162
2:162
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ١٦٢
خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١٦٢
خَٰلِدِينَ
فِيهَا
لَا
يُخَفَّفُ
عَنۡهُمُ
ٱلۡعَذَابُ
وَلَا
هُمۡ
يُنظَرُونَ
١٦٢
他们将永居火狱，不蒙减刑，不获宽限。
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