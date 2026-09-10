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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Baqarah 阿雅 15
Al-Baqarah
15
2:15
الله يستهزي بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ١٥
ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥
ٱللَّهُ
ﲻ
يَسۡتَهۡزِئُ
ﲼ
بِهِمۡ
ﲽ
وَيَمُدُّهُمۡ
ﲾ
فِي
ﲿ
طُغۡيَٰنِهِمۡ
ﳀ
يَعۡمَهُونَ
ﳁ
١٥
ﳂ
真主将用他们的愚弄还报他们，将任随他们彷徨於悖逆之中。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。