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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Baqarah 阿雅 14
Al-Baqarah
14
2:14
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزيون ١٤
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٤
وَإِذَا
ﲪ
لَقُواْ
ﲫ
ٱلَّذِينَ
ﲬ
ءَامَنُواْ
ﲭ
قَالُوٓاْ
ﲮ
ءَامَنَّا
ﲯ
وَإِذَا
ﲰ
خَلَوۡاْ
ﲱ
إِلَىٰ
ﲲ
شَيَٰطِينِهِمۡ
ﲳ
قَالُوٓاْ
ﲴ
إِنَّا
ﲵ
مَعَكُمۡ
ﲶ
إِنَّمَا
ﲷ
نَحۡنُ
ﲸ
مُسۡتَهۡزِءُونَ
ﲹ
١٤
ﲺ
他们遇见信士们就说：我们已信道了。他们回去见了自己的恶魔，就说：我们确是你们的同党，我们不过是愚弄他们罢了。
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