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Al-Baqarah
137
2:137
فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ١٣٧
فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍۢ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٧
فَإِنۡ
ءَامَنُواْ
بِمِثۡلِ
مَآ
ءَامَنتُم
بِهِۦ
فَقَدِ
ٱهۡتَدَواْۖ
وَّإِن
تَوَلَّوۡاْ
فَإِنَّمَا
هُمۡ
فِي
شِقَاقٖۖ
فَسَيَكۡفِيكَهُمُ
ٱللَّهُۚ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
١٣٧
如果他们象你们样信道，那末，他们确已遵循正道了；如果他们背弃正道，那末，他们只陷於反对中；真主将替你们抵御他们。他确是全聪的，确是全知 的。
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参悟
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Reshad Noorzay
跟随
5年前
·
参考
节 2:124-141
Juz 1 Part 8
Theme: The natural way, the true path of Ibrahim (as), submission to Allah, preparation for the next generation
Key Terms: sibghataAllah, 'akifeena, sufaha
Lessons: Dua of Ibrahim, building a foundation on righteousness, connecting with our forefathers, leaving a legacy for our children, seeking the natural path of Allah, true submission to Allah alone
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