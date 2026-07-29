登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
123
2:123
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شييا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ١٢٣
وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًۭا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍۢ شَيْـًۭٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌۭ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَـٰعَةٌۭ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١٢٣
وَٱتَّقُواْ
يَوۡمٗا
لَّا
تَجۡزِي
نَفۡسٌ
عَن
نَّفۡسٖ
شَيۡـٔٗا
وَلَا
يُقۡبَلُ
مِنۡهَا
عَدۡلٞ
وَلَا
تَنفَعُهَا
شَفَٰعَةٞ
وَلَا
هُمۡ
يُنصَرُونَ
١٢٣
你们当防备将来有这样的一日，任何人不能替任何人帮一点忙，任何人的赎金，都不蒙接受，说情对於任何人都无裨益，他们也不获援助。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
参悟
这些参悟不代表 Quran.com 的观点，不应断章取义
ekaterina myachina
跟随
4周前
·
参考
节 2:123
No Soul for Another
Reading Al-Baqarah (2:123) through the Hadith
Allah ﷻ says:
لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ
"No soul will avail another."
The Qur'an speaks here of a nafs — a soul.
Not a person, not a human being.
A soul.
Not a label, not a family name, not a place in society,
but who we truly are before Allah.
Until only one truth remains:
One soul cannot answer for another.
The Prophet ﷺ gave this same reminder to those closest to him...
查看更多
13
6
探索反思社区
上一节文
下一节文