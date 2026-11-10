登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Maryam 阿雅 72
Maryam
72
19:72
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ٧٢
ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّۭا ٧٢
ثُمَّ
ﲋ
نُنَجِّي
ﲌ
ٱلَّذِينَ
ﲍ
ٱتَّقَواْ
ﲎ
وَّنَذَرُ
ﲏ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲐ
فِيهَا
ﲑ
جِثِيّٗا
ﲒ
٧٢
ﲓ
然后，我将拯救敬畏者，而让不义者跪在那里面。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。