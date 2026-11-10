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Tafsir Fathul Majid 经注： Maryam 阿雅 71
Maryam
71
19:71
وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ٧١
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًۭا مَّقْضِيًّۭا ٧١
وَإِن
ﲀ
مِّنكُمۡ
ﲁ
إِلَّا
ﲂ
وَارِدُهَاۚ
ﲃﲄ
كَانَ
ﲅ
عَلَىٰ
ﲆ
رَبِّكَ
ﲇ
حَتۡمٗا
ﲈ
مَّقۡضِيّٗا
ﲉ
٧١
ﲊ
你们中没有一个人不到火狱的，那是你的主决定要施行的。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。