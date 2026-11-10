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Tafsir Fathul Majid 经注： Maryam 阿雅 70
Maryam
70
19:70
ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا ٧٠
ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّۭا ٧٠
ثُمَّ
ﱷ
لَنَحۡنُ
ﱸ
أَعۡلَمُ
ﱹ
بِٱلَّذِينَ
ﱺ
هُمۡ
ﱻ
أَوۡلَىٰ
ﱼ
بِهَا
ﱽ
صِلِيّٗا
ﱾ
٧٠
ﱿ
然后，我的确知道谁是最该受火刑的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。