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Tafsir Fathul Majid 经注： Maryam 阿雅 68
Maryam
68
19:68
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ٦٨
فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَـٰطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّۭا ٦٨
فَوَرَبِّكَ
ﱣ
لَنَحۡشُرَنَّهُمۡ
ﱤ
وَٱلشَّيَٰطِينَ
ﱥ
ثُمَّ
ﱦ
لَنُحۡضِرَنَّهُمۡ
ﱧ
حَوۡلَ
ﱨ
جَهَنَّمَ
ﱩ
جِثِيّٗا
ﱪ
٦٨
ﱫ
指你的主发誓，我必将他们和众恶魔集合起来。然后我必使他们去跪在火狱的周围。
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Tafsir Fathul Majid
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