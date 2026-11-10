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Tafsir Fathul Majid 经注： Maryam 阿雅 66
Maryam
66
19:66
ويقول الانسان ااذا ما مت لسوف اخرج حيا ٦٦
وَيَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَءِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ٦٦
وَيَقُولُ
ﱏ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱐ
أَءِذَا
ﱑ
مَا
ﱒ
مِتُّ
ﱓ
لَسَوۡفَ
ﱔ
أُخۡرَجُ
ﱕ
حَيًّا
ﱖ
٦٦
ﱗ
人说：我死后必要复活吗？
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。