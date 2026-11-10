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Tafsir Fathul Majid 经注： Maryam 阿雅 62
Maryam
62
19:62
لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ٦٢
لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَـٰمًۭا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةًۭ وَعَشِيًّۭا ٦٢
لَّا
ﳀ
يَسۡمَعُونَ
ﳁ
فِيهَا
ﳂ
لَغۡوًا
ﳃ
إِلَّا
ﳄ
سَلَٰمٗاۖ
ﳅﳆ
وَلَهُمۡ
ﳇ
رِزۡقُهُمۡ
ﳈ
فِيهَا
ﳉ
بُكۡرَةٗ
ﳊ
وَعَشِيّٗا
ﳋ
٦٢
ﳌ
他们在那里面，听不到闲谈，只听到祝愿平安；他们在那里面，朝夕获得给养。
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Tafsir Fathul Majid
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