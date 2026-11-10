登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Maryam 阿雅 60
Maryam
60
19:60
الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولايك يدخلون الجنة ولا يظلمون شييا ٦٠
إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْـًۭٔا ٦٠
إِلَّا
ﲦ
مَن
ﲧ
تَابَ
ﲨ
وَءَامَنَ
ﲩ
وَعَمِلَ
ﲪ
صَٰلِحٗا
ﲫ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲬ
يَدۡخُلُونَ
ﲭ
ٱلۡجَنَّةَ
ﲮ
وَلَا
ﲯ
يُظۡلَمُونَ
ﲰ
شَيۡـٔٗا
ﲱ
٦٠
ﲲ
但悔罪而信道，且行善者除外，他们将入乐园，不受丝毫亏待。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。