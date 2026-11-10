Я опасаюсь того, что правители, которые станут править сынами Исраила после моей смерти, не будут надлежащим образом выполнять наставления Твоей религии и призывать Твоих рабов на прямой путь. Из очевидного смысла этого откровения становится ясно, что пророк Закария не видел среди своего народа человека, который мог бы стать духовным наставником и образцом для подражания. И это свидетельствует о милосердии и искренности святого пророка. Он попросил Аллаха даровать ему ребенка, но при этом не преследовал чисто мирские цели, как это делают прочие люди. Им двигало стремление принести пользу религии Аллаха и уберечь ее от забвения, поскольку он видел, что никто другой не годится для этого. Семейство святого пророка было известно как одно из самых праведных и самых набожных семейств. Оно было кладезем пророчества и источником добра. Именно поэтому Закария попросил Аллаха одарить ребенком его самого, дабы его потомок заботился о соблюдении предписаний религии после его смерти. Однако его жена совершенно не могла иметь детей, и поэтому он пожаловался Аллаху на то, что его жена бесплодна. Да и сам он достиг тех преклонных лет, когда люди очень редко испытывают влечение к женщинам и оказываются способны зачать детей. И, тем не менее, он попросил Аллаха одарить его наследником, который бы перенял от него пророчество, знание и стремление к праведным деяниям. Он просил сына, который бы стал наследником своего отца и всего семейства Йакуба. Он также просил сделать его праведным рабом, который сумеет снискать довольство Господа и любовь Его рабов. Одним словом, он просил у Аллаха благочестивого сына, который стал бы Божьим пророком и старейшиной сынов Исраила после смерти своего отца, который снискал бы благоволение Аллаха и заслужил любовь своего народа. Воистину, нет и не может быть сына, который обладал бы более совершенными качествами. И если Аллах проявляет милость к Своему рабу, то Он одаряет его благочестивым сыном, обладающим самыми замечательными нравственными качествами и похвальными чертами.