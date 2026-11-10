Аллах облагодетельствовал их милостью, которой не было удостоено ни одно другое творение. Он сделал их пророками и посланниками, а нам повелел просить Его наставить нас на прямой путь тех, кого Он облагодетельствовал. Всевышний сказал: «Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!» (4:69). Эти пророки были потомками Адама, Нуха и его последователей, Ибрахима и Исраила. Эти семейства были наилучшими семействами на свете, потому что Аллах избрал их и очистил. Когда же им читали аяты Милостивого Аллаха, содержащие повествования о сокровенном, описывающие качества Ведающего сокровенное и рассказывающие о Судном дне, наказании и вознаграждении, они падали ниц и рыдали. Они смиренно выслушивали небесные откровения и проникались ими, благодаря чему их сердца наполнялись верой, страхом и надеждой. Эти чувства заставляли их плакать, раскаиваться и падать ниц перед Всевышним Господом. Воистину, они не были одними из тех, кто выслушивал аяты своего Господа, подобно глухим слепцам. В этом откровении Аллах нарек себя Милостивым для того, чтобы подчеркнуть, что ниспослание Священных Писаний является добродетелью и милостью Аллаха по отношению к Его рабам. Именно посредством небесных откровений Аллах наставляет людей на прямой путь, избавляет их от слепоты, спасает их от заблуждения и оберегает их от невежества.