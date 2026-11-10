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Tafsir Fathul Majid 经注： Maryam 阿雅 55
Maryam
55
19:55
وكان يامر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ٥٥
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّۭا ٥٥
وَكَانَ
ﱞ
يَأۡمُرُ
ﱟ
أَهۡلَهُۥ
ﱠ
بِٱلصَّلَوٰةِ
ﱡ
وَٱلزَّكَوٰةِ
ﱢ
وَكَانَ
ﱣ
عِندَ
ﱤ
رَبِّهِۦ
ﱥ
مَرۡضِيّٗا
ﱦ
٥٥
ﱧ
他以拜功和天课命令他的家属，他在他的主那里是可喜的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。