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Tafsir Fathul Majid 经注： Maryam 阿雅 54
Maryam
54
19:54
واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ٥٤
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِسْمَـٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًۭا نَّبِيًّۭا ٥٤
وَٱذۡكُرۡ
ﱑ
فِي
ﱒ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱓ
إِسۡمَٰعِيلَۚ
ﱔﱕ
إِنَّهُۥ
ﱖ
كَانَ
ﱗ
صَادِقَ
ﱘ
ٱلۡوَعۡدِ
ﱙ
وَكَانَ
ﱚ
رَسُولٗا
ﱛ
نَّبِيّٗا
ﱜ
٥٤
ﱝ
你应当在这部经典里提及易司马仪，他确是重然诺的，他是使者，又是先知。
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Tafsir Fathul Majid
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