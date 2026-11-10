Согласно одному толкованию, глас раздался с той стороны горы, которая находилась справа от Мусы. Согласно другому толкованию, арабское слово айман означает ‘благословенный’. Это толкование подтверждается следующим высказыванием Всевышнего: «Благословен тот, кто в огне, и тот, кто вокруг него» (27:8). Затем Аллах подозвал Мусу поближе тихим голосом. Арабское слово нида означает ‘громкий призыв’, тогда как слово ниджа означает ‘тихий зов’. Именно эти два слова употреблены в обсуждаемом нами откровении, которое свидетельствует о том, что Аллах обладает способностью разговаривать громко или шепотом. Приверженцы Сунны и сторонники единой общины исповедуют эти воззрения в отличие от джахмитов, мутазилитов и приверженцев других еретических течений.