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Tafsir Fathul Majid 经注： Maryam 阿雅 50
Maryam
50
19:50
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ٥٠
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّۭا ٥٠
وَوَهَبۡنَا
ﳑ
لَهُم
ﳒ
مِّن
ﳓ
رَّحۡمَتِنَا
ﳔ
وَجَعَلۡنَا
ﳕ
لَهُمۡ
ﳖ
لِسَانَ
ﳗ
صِدۡقٍ
ﳘ
عَلِيّٗا
ﳙ
٥٠
ﳚ
我把我的恩惠赏赐他们，我使他们亨有真实的、崇高的声望。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。