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Tafsir Fathul Majid 经注： Maryam 阿雅 47
Maryam
47
19:47
قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا ٤٧
قَالَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّۭا ٤٧
قَالَ
ﲥ
سَلَٰمٌ
ﲦ
عَلَيۡكَۖ
ﲧﲨ
سَأَسۡتَغۡفِرُ
ﲩ
لَكَ
ﲪ
رَبِّيٓۖ
ﲫﲬ
إِنَّهُۥ
ﲭ
كَانَ
ﲮ
بِي
ﲯ
حَفِيّٗا
ﲰ
٤٧
ﲱ
他说：祝你平安！我将为你向我的主求饶，他对我确是仁慈的。
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Tafsir Fathul Majid
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