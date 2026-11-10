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Tafsir Fathul Majid 经注： Maryam 阿雅 46
Maryam
46
19:46
قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لين لم تنته لارجمنك واهجرني مليا ٤٦
قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّۭا ٤٦
قَالَ
ﲖ
أَرَاغِبٌ
ﲗ
أَنتَ
ﲘ
عَنۡ
ﲙ
ءَالِهَتِي
ﲚ
يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُۖ
ﲛﲜ
لَئِن
ﲝ
لَّمۡ
ﲞ
تَنتَهِ
ﲟ
لَأَرۡجُمَنَّكَۖ
ﲠﲡ
وَٱهۡجُرۡنِي
ﲢ
مَلِيّٗا
ﲣ
٤٦
ﲤ
他说：你厌恶我的主宰吗？易卜拉欣啊！如果你不停止，我誓必辱骂你。你应当远离我个长时期。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。