Это Писание является самым славным, достойным и возвышенным. Это - Ясное Писание и мудрое напоминание. Любые упомянутые в нем повествования являются самыми правдивыми, самыми достойными и самыми полезными. Любые упомянутые в нем повеления и запреты являются самыми славными, самыми справедливыми и самыми беспристрастными. А любые упомянутые в нем обещания и угрозы являются самыми правдивыми, самыми заслуженными, самыми мудрыми, самыми справедливыми и самыми снисходительными. Вот почему те пророки и посланники, о которых говорится в этом Писании, лучше тех пророков, о которых оно умалчивает. Истории о пророках, которые неоднократно повторяются в Коране, свидетельствуют о том, что одни пророки превзошли других и сумели занять более высокую ступень и совершить более славные деяния. А добились они этого благодаря тому, что поклонялись Аллаху с любовью и раскаянием, выполняли свои обязанности перед Ним и перед Его рабами, призывали людей на путь своего Господа и терпеливо переносили возникающие на этом пути трудности. В этой суре Аллах поведал о нескольких пророках и повелел Своему пророку Мухаммаду поминать их, потому что поминание их является хвалой Аллаху и похвалой в адрес Его посланников, а также признанием Его милости и добродетели по отношению к ним. Это откровение призывает мусульман уверовать в Божьих пророков, возлюбить их всей душой и следовать их путем. Одним из этих пророков был Ибрахим. Аллах нарек его правдивейшим человеком и пророком. Правдивейшим можно назвать того, кто говорит одну только правду и признает все, что обязан признавать правоверный, чьи слова, поступки и качества являются правдивыми. Такое возможно только тогда, когда человек обладает великими знаниями, которые укоренились в его душе, воспитали ее, породили в ней непоколебимую убежденность и подтолкнули человека на путь безукоризненных праведных деяний. Ибрахим был лучшим из Божьих пророков после Пророка Мухаммада. Он был третьим прародителем многих славных народов, и Всевышний Аллах сделал его потомков обладателями пророчества и Писания. Он призывал людей встать на путь Аллаха и терпеливо переносил причиняемые ему великие страдания. Он проповедовал истину среди близких и незнакомых людей и делал все возможное для того, чтобы обратить в истинную веру своего отца. Вот почему далее Всевышний Аллах сказал: