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Tafsir Fathul Majid 经注： Maryam 阿雅 36
Maryam
36
19:36
وان الله ربي وربكم فاعبدوه هاذا صراط مستقيم ٣٦
وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌۭ مُّسْتَقِيمٌۭ ٣٦
وَإِنَّ
ﲽ
ٱللَّهَ
ﲾ
رَبِّي
ﲿ
وَرَبُّكُمۡ
ﳀ
فَٱعۡبُدُوهُۚ
ﳁﳂ
هَٰذَا
ﳃ
صِرَٰطٞ
ﳄ
مُّسۡتَقِيمٞ
ﳅ
٣٦
ﳆ
真主确是我的主，也确是你们的主，所以你们应当崇拜他。这是正路。
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