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Tafsir Fathul Majid 经注： Maryam 阿雅 35
Maryam
35
19:35
ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ٣٥
مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍۢ ۖ سُبْحَـٰنَهُۥٓ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًۭا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٣٥
مَا
ﲪ
كَانَ
ﲫ
لِلَّهِ
ﲬ
أَن
ﲭ
يَتَّخِذَ
ﲮ
مِن
ﲯ
وَلَدٖۖ
ﲰﲱ
سُبۡحَٰنَهُۥٓۚ
ﲲﲳ
إِذَا
ﲴ
قَضَىٰٓ
ﲵ
أَمۡرٗا
ﲶ
فَإِنَّمَا
ﲷ
يَقُولُ
ﲸ
لَهُۥ
ﲹ
كُن
ﲺ
فَيَكُونُ
ﲻ
٣٥
ﲼ
真主不会收养儿子--赞颂真主、超绝万物--当他判决一件事的时候，他只对那件事说：有'，它就有了。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。