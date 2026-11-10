Аллаху не годится иметь детей, потому что у Бога не может быть детей. Он богат и достохвален, а все творения являются Его рабами. Каким же образом Его рабы могут превратиться в Его детей?!! Он лишен недостатков, ни в чем не нуждается и не нуждается в детях. А когда Он принимает какое-либо важное или менее важное решение, то никто не может помешать Ему претворить его в жизнь. И это не составляет для Него никакого труда, потому что стоит только Ему сказать: «Будь!» - как желаемое сбывается. Зачем нужен ребенок Тому, чья воля беспрекословно исполняется как на небесах, так и на земле?!! Стоит Ему пожелать чего-нибудь, как желаемое сбывается. Что же тогда удивительного в том, что Иса появился на свет без участия отца?!