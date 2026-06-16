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Maryam
32
19:32
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ٣٢
وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًۭا شَقِيًّۭا ٣٢
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（他使我）孝敬我的母亲，他没有使我做霸道的、薄命的人。
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基拉特
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَبَرًّا بِوَالِدَتِي
] وه فهرمانم پێ كراوه به چاكهكردن لهگهڵ دایكمدا (لهبهر ئهوهی باوكی نهبووه تهنها باسی دایكی ئهكات) [
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (٣٢)
] وه خوای گهوره منی وا لێ نهكردووه كهسێكی لووتبهرزو خۆبهگهورهزان بم وه سهرپێچی خوای گهوره یان دایكم بكهم یان ئازاری دایكم بدهم.