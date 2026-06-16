登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
30
19:30
قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ٣٠
قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّۭا ٣٠
ﱹ
ﱺ
ﱻ
ﱼ
ﱽ
ﱾ
ﱿ
ﲀ
ﲁ
那婴儿说：我确是真主的仆人，他要把经典赏赐我，要使我做先知，
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
آتَانِيَ الْكِتَابَ
] وه له داهاتوودا خوای گهوره ئینجیلم پێ ئهبهخشێ [
وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (٣٠)
] وه دهمكات به پێغهمبهر.