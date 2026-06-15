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Maryam
25
19:25
وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ٢٥
وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًۭا جَنِيًّۭا ٢٥
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你向著你的方向摇撼椰枣树，就有新鲜的、成熟的椰枣纷纷落在你的面前。
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基拉特
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَهُزِّیۤ إِلَیۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ﴾ كَانَتْ يَابِسَة وَالْبَاء زَائِدَة ﴿تَسَّـٰقَطۡ﴾ أَصْله بِتَاءَيْنِ قُلِبَتْ الثَّانِيَة سِينًا وأدغمت في السين وفي قراءة تركها ﴿عَلَیۡكِ رُطَبࣰا﴾ تَمْيِيز ﴿جَنِیࣰّا ٢٥﴾ صِفَته