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Maryam
24
19:24
فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ٢٤
فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّۭا ٢٤
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椰枣树下有声音喊叫她说：你不要忧愁，你的主已在你的下面造化了一条溪水。
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基拉特
圣训
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Al-Sa'di
19:23至19:24节的经注
Когда Марьям забеременела, она испугалась позора и решила удалиться от людей. Когда же приблизился срок появления на свет младенца, родовые схватки привели ее к финиковой пальме. Однако в этот момент ее мучили не только родовые схватки. Она испытывала недостаток в еде и питьевой воде, переживала о том, что скажут о ней люди, и опасалась того, что у нее не хватит терпения перенести предстоящие ей трудности. Вот тогда она пожелала умереть прежде, чем это произойдет, и стать навсегда забытой.