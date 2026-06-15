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Maryam
23
19:23
فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هاذا وكنت نسيا منسيا ٢٣
فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَـٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نَسْيًۭا مَّنسِيًّۭا ٢٣
ﲲ
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阵痛迫使她来到一棵椰枣树旁，她说：啊！但愿我以前死了，而且已变成被人遗忘的东西。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。