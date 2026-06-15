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Maryam
20
19:20
قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا ٢٠
قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌۭ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌۭ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّۭا ٢٠
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她说：任何人没有接触过我，我又不是失节的，我怎么会有儿子呢？
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Когда Джибрил увидел страх, который охватил девушку, он поведал ей о своей миссии. Он явился для того, чтобы донести до нее послание своего Господа и обрадовать ее вестью о скором рождении пречистого мальчика. Эта благая весть означала, что у нее родится мальчик, который будет лишен дурного нрава и будет обладать только самыми прекрасными качествами. Безусловно, весть о появлении на свет сына без отца сильно удивила девушку. Ребенок не может появиться на свет без участия мужчины?!!