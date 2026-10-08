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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Ra'd 阿雅 8
Ar-Ra'd
8
13:8
الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ٨
ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ ٨
ٱللَّهُ
ﱪ
يَعۡلَمُ
ﱫ
مَا
ﱬ
تَحۡمِلُ
ﱭ
كُلُّ
ﱮ
أُنثَىٰ
ﱯ
وَمَا
ﱰ
تَغِيضُ
ﱱ
ٱلۡأَرۡحَامُ
ﱲ
وَمَا
ﱳ
تَزۡدَادُۚ
ﱴﱵ
وَكُلُّ
ﱶ
شَيۡءٍ
ﱷ
عِندَهُۥ
ﱸ
بِمِقۡدَارٍ
ﱹ
٨
ﱺ
真主知道每个女性的怀孕，和子宫的收缩和膨胀。在主那里，万物是各有定量的。
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Tafsir Fathul Majid
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