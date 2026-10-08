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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Ra'd 阿雅 43
Ar-Ra'd
43
13:43
ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ٤٣
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَسْتَ مُرْسَلًۭا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَـٰبِ ٤٣
وَيَقُولُ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
كَفَرُواْ
ﱃ
لَسۡتَ
ﱄ
مُرۡسَلٗاۚ
ﱅﱆ
قُلۡ
ﱇ
كَفَىٰ
ﱈ
بِٱللَّهِ
ﱉ
شَهِيدَۢا
ﱊ
بَيۡنِي
ﱋ
وَبَيۡنَكُمۡ
ﱌ
وَمَنۡ
ﱍ
عِندَهُۥ
ﱎ
عِلۡمُ
ﱏ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱐ
٤٣
ﱑ
不信道者将要知道，今世的善果将归谁所有。不信道的人们说：你不是使者。你说：真主足以为我和你们之间的见证，认识天经的人也足以为我和你们之间的见证。
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Tafsir Fathul Majid
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