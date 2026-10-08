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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Ra'd 阿雅 39
Ar-Ra'd
39
13:39
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ٣٩
يَمْحُوا۟ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ ٣٩
يَمۡحُواْ
ﲥ
ٱللَّهُ
ﲦ
مَا
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يَشَآءُ
ﲨ
وَيُثۡبِتُۖ
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وَعِندَهُۥٓ
ﲫ
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ﲬ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲭ
٣٩
ﲮ
真主任意勾销和确定（经典的明文），在他那里有天经的原本。
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Tafsir Fathul Majid
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