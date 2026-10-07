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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Ra'd 阿雅 34
Ar-Ra'd
34
13:34
لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اشق وما لهم من الله من واق ٣٤
لَّهُمْ عَذَابٌۭ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍۢ ٣٤
لَّهُمۡ
ﳛ
عَذَابٞ
ﳜ
فِي
ﳝ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﳞ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﳟﳠ
وَلَعَذَابُ
ﳡ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﳢ
أَشَقُّۖ
ﳣﳤ
وَمَا
ﳥ
لَهُم
ﳦ
مِّنَ
ﳧ
ٱللَّهِ
ﳨ
مِن
ﳩ
وَاقٖ
ﳪ
٣٤
ﳫ
他们在今世将受惩罚，后世的惩罚确是更严厉的。他们绝无任何保卫者以抗拒真主。
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Tafsir Fathul Majid
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