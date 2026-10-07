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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Ra'd 阿雅 3
Ar-Ra'd
3
13:3
وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذالك لايات لقوم يتفكرون ٣
وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنْهَـٰرًۭا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ ٣
وَهُوَ
ﱲ
ٱلَّذِي
ﱳ
مَدَّ
ﱴ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱵ
وَجَعَلَ
ﱶ
فِيهَا
ﱷ
رَوَٰسِيَ
ﱸ
وَأَنۡهَٰرٗاۖ
ﱹﱺ
وَمِن
ﱻ
كُلِّ
ﱼ
ٱلثَّمَرَٰتِ
ﱽ
جَعَلَ
ﱾ
فِيهَا
ﱿ
زَوۡجَيۡنِ
ﲀ
ٱثۡنَيۡنِۖ
ﲁﲂ
يُغۡشِي
ﲃ
ٱلَّيۡلَ
ﲄ
ٱلنَّهَارَۚ
ﲅﲆ
إِنَّ
ﲇ
فِي
ﲈ
ذَٰلِكَ
ﲉ
لَأٓيَٰتٖ
ﲊ
لِّقَوۡمٖ
ﲋ
يَتَفَكَّرُونَ
ﲌ
٣
ﲍ
他展开大地，并在大地上安置许多山岳和河流，他把每种果实造成两性的，他以黑夜覆盖白昼。对于能思维的民众，此中确有许多迹象。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。