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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Ra'd 阿雅 29
Ar-Ra'd
29
13:29
الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب ٢٩
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَـَٔابٍۢ ٢٩
ٱلَّذِينَ
ﱁ
ءَامَنُواْ
ﱂ
وَعَمِلُواْ
ﱃ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱄ
طُوبَىٰ
ﱅ
لَهُمۡ
ﱆ
وَحُسۡنُ
ﱇ
مَـَٔابٖ
ﱈ
٢٩
ﱉ
信道而且行善者，得享幸福和优美的归宿。
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Tafsir Fathul Majid
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