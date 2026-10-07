登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Ra'd 阿雅 27
Ar-Ra'd
27
13:27
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب ٢٧
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٢٧
وَيَقُولُ
ﳁ
ٱلَّذِينَ
ﳂ
كَفَرُواْ
ﳃ
لَوۡلَآ
ﳄ
أُنزِلَ
ﳅ
عَلَيۡهِ
ﳆ
ءَايَةٞ
ﳇ
مِّن
ﳈ
رَّبِّهِۦۚ
ﳉﳊ
قُلۡ
ﳋ
إِنَّ
ﳌ
ٱللَّهَ
ﳍ
يُضِلُّ
ﳎ
مَن
ﳏ
يَشَآءُ
ﳐ
وَيَهۡدِيٓ
ﳑ
إِلَيۡهِ
ﳒ
مَنۡ
ﳓ
أَنَابَ
ﳔ
٢٧
ﳕ
不信道的人们说：怎么没有一种迹象从他的主降临他呢？你说：真主必定使他所意欲者误入迷途，必定使归依他的人走上正路。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。