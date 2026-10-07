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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Ra'd 阿雅 25
Ar-Ra'd
25
13:25
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولايك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ٢٥
وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ٢٥
وَٱلَّذِينَ
ﲗ
يَنقُضُونَ
ﲘ
عَهۡدَ
ﲙ
ٱللَّهِ
ﲚ
مِنۢ
ﲛ
بَعۡدِ
ﲜ
مِيثَٰقِهِۦ
ﲝ
وَيَقۡطَعُونَ
ﲞ
مَآ
ﲟ
أَمَرَ
ﲠ
ٱللَّهُ
ﲡ
بِهِۦٓ
ﲢ
أَن
ﲣ
يُوصَلَ
ﲤ
وَيُفۡسِدُونَ
ﲥ
فِي
ﲦ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲧ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲨ
لَهُمُ
ﲩ
ٱللَّعۡنَةُ
ﲪ
وَلَهُمۡ
ﲫ
سُوٓءُ
ﲬ
ٱلدَّارِ
ﲭ
٢٥
ﲮ
与真主缔约，然后加以破坏的，断绝真主命人连结者的，在地方上进行破坏的，这等人将被诅咒，将吃后世的恶果。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。