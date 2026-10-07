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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Ra'd 阿雅 24
Ar-Ra'd
24
13:24
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ٢٤
سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٢٤
سَلَٰمٌ
ﲎ
عَلَيۡكُم
ﲏ
بِمَا
ﲐ
صَبَرۡتُمۡۚ
ﲑﲒ
فَنِعۡمَ
ﲓ
عُقۡبَى
ﲔ
ٱلدَّارِ
ﲕ
٢٤
ﲖ
（说）：祝你们平安！这是你们因坚忍而得的报酬，后世的善果真优美。
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Tafsir Fathul Majid
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