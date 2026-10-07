登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Ra'd 阿雅 23
Ar-Ra'd
23
13:23
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابايهم وازواجهم وذرياتهم والملايكة يدخلون عليهم من كل باب ٢٣
جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍۢ ٢٣
جَنَّٰتُ
ﱽ
عَدۡنٖ
ﱾ
يَدۡخُلُونَهَا
ﱿ
وَمَن
ﲀ
صَلَحَ
ﲁ
مِنۡ
ﲂ
ءَابَآئِهِمۡ
ﲃ
وَأَزۡوَٰجِهِمۡ
ﲄ
وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۖ
ﲅﲆ
وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﲇ
يَدۡخُلُونَ
ﲈ
عَلَيۡهِم
ﲉ
مِّن
ﲊ
كُلِّ
ﲋ
بَابٖ
ﲌ
٢٣
ﲍ
常住的乐园，他们将进入乐园。他们的祖先、妻子和后裔中的善良者，都将进入乐园。众天神从每道门进去见他们，
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。