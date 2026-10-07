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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Ra'd 阿雅 20
Ar-Ra'd
20
13:20
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ٢٠
ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَـٰقَ ٢٠
ٱلَّذِينَ
ﱓ
يُوفُونَ
ﱔ
بِعَهۡدِ
ﱕ
ٱللَّهِ
ﱖ
وَلَا
ﱗ
يَنقُضُونَ
ﱘ
ٱلۡمِيثَٰقَ
ﱙ
٢٠
ﱚ
他们是实践真主的誓约而且不破坏盟约的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。