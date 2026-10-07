登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Ra'd 阿雅 15
Ar-Ra'd
15
13:15
ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال ۩ ١٥
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًۭا وَكَرْهًۭا وَظِلَـٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْـَٔاصَالِ ۩ ١٥
وَلِلَّهِۤ
ﱟﱠ
يَسۡجُدُۤ
ﱡﱢ
مَن
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱥ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱦ
طَوۡعٗا
ﱧ
وَكَرۡهٗا
ﱨ
وَظِلَٰلُهُم
ﱩ
بِٱلۡغُدُوِّ
ﱪ
وَٱلۡأٓصَالِ۩
ﱫﱬ
١٥
ﱭ
凡在天地间的万物，都顺服地或勉强地为真主而叩头，他们的阴影也朝夕为他而叩头。（此处叩头！）※
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。