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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Ra'd 阿雅 13
Ar-Ra'd
13
13:13
ويسبح الرعد بحمده والملايكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ١٣
وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِۦ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِۦ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَـٰدِلُونَ فِى ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١٣
وَيُسَبِّحُ
ﳁ
ٱلرَّعۡدُ
ﳂ
بِحَمۡدِهِۦ
ﳃ
وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﳄ
مِنۡ
ﳅ
خِيفَتِهِۦ
ﳆ
وَيُرۡسِلُ
ﳇ
ٱلصَّوَٰعِقَ
ﳈ
فَيُصِيبُ
ﳉ
بِهَا
ﳊ
مَن
ﳋ
يَشَآءُ
ﳌ
وَهُمۡ
ﳍ
يُجَٰدِلُونَ
ﳎ
فِي
ﳏ
ٱللَّهِ
ﳐ
وَهُوَ
ﳑ
شَدِيدُ
ﳒ
ٱلۡمِحَالِ
ﳓ
١٣
ﳔ
雷霆在赞颂真主超绝万物，众天神因为畏惧他而赞颂他。他发出霹雳以击杀他所意欲者。他们为主而争论，而他是有强大谋略的。
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