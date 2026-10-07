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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Ra'd 阿雅 10
Ar-Ra'd
10
13:10
سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ١٠
سَوَآءٌۭ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ ١٠
سَوَآءٞ
ﲁ
مِّنكُم
ﲂ
مَّنۡ
ﲃ
أَسَرَّ
ﲄ
ٱلۡقَوۡلَ
ﲅ
وَمَن
ﲆ
جَهَرَ
ﲇ
بِهِۦ
ﲈ
وَمَنۡ
ﲉ
هُوَ
ﲊ
مُسۡتَخۡفِۭ
ﲋ
بِٱلَّيۡلِ
ﲌ
وَسَارِبُۢ
ﲍ
بِٱلنَّهَارِ
ﲎ
١٠
ﲏ
你们中窃窃私语的，高谈阔论的，隐藏在黑夜的，出现在白昼的，（在他）看来都是一样的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。