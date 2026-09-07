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经注: Az-Zumar 39:9
Az-Zumar
9
39:9
امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقايما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ٩
أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًۭا وَقَآئِمًۭا يَحْذَرُ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٩
أَمَّنۡ
ﲴ
هُوَ
ﲵ
قَٰنِتٌ
ﲶ
ءَانَآءَ
ﲷ
ٱلَّيۡلِ
ﲸ
سَاجِدٗا
ﲹ
وَقَآئِمٗا
ﲺ
يَحۡذَرُ
ﲻ
ٱلۡأٓخِرَةَ
ﲼ
وَيَرۡجُواْ
ﲽ
رَحۡمَةَ
ﲾ
رَبِّهِۦۗ
ﲿﳀ
قُلۡ
ﳁ
هَلۡ
ﳂ
يَسۡتَوِي
ﳃ
ٱلَّذِينَ
ﳄ
يَعۡلَمُونَ
ﳅ
وَٱلَّذِينَ
ﳆ
لَا
ﳇ
يَعۡلَمُونَۗ
ﳈﳉ
إِنَّمَا
ﳊ
يَتَذَكَّرُ
ﳋ
أُوْلُواْ
ﳌ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﳍ
٩
ﳎ
（景况更好的，是你呢？）还是在夜间专心事主，叩头立正，谨防后世，希望主恩的人呢？你说：有知识的与无知识的相等吗？惟有理智的人能觉悟。
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Al-Sa'di
Аллах указал на огромную разницу между покорными рабами и ослушниками, а также между учеными мужами и невеждами. Воистину, эта разница очевидна для каждого благоразумного человека. Грешник, который отказывается от поклонения Аллаху и потакает своим низменным желаниям, не может быть равен праведнику, который исправно выполняет повеления Господа и поклоняется Ему самым совершенным образом, то есть совершает лучший обряд поклонения в самое лучшее время суток. Речь идет о необязательном намазе, который совершается глубокой ночью. Этот праведник поклоняется Аллаху со страхом и надеждой. Он страшится наказания в Последней жизни за совершенные им грехи и упущения, но не теряет надежды на милость своего Господа. Таким образом, Аллах описал не только деяния, но и внутренний мир своих праведных рабов, которые совершенно не похожи на непокорных грешников. Неужели равны знающие и невежды? Речь идет о познании Аллаха, исламской религии, ее таинств и мудрых законоположений. Правоверные, которые обладают этим ценным знанием, не имеют ничего общего с невеждами, которые лишены этого знания. Разница между ними столь же велика, что и разница между днем и ночью, светом и тьмой, водой и огнем. Воистину, внемлют наставлениям только люди, обладающие непорочным и здравым рассудком. Они отдают предпочтение более важному перед менее важным, ценят полезные знания и покорность Всевышнему Аллаху, и все это благодаря здравому разуму, который заставляет их задумываться о неизбежных последствиях человеческих деяний. Они совершенно не похожи на невежд, которые лишены способности здраво мыслить и поклоняются своим низменным желаниям.