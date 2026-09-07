登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Az-Zumar 39:9
Az-Zumar
9
39:9
امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقايما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ٩
أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًۭا وَقَآئِمًۭا يَحْذَرُ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٩
أَمَّنۡ
ﲴ
هُوَ
ﲵ
قَٰنِتٌ
ﲶ
ءَانَآءَ
ﲷ
ٱلَّيۡلِ
ﲸ
سَاجِدٗا
ﲹ
وَقَآئِمٗا
ﲺ
يَحۡذَرُ
ﲻ
ٱلۡأٓخِرَةَ
ﲼ
وَيَرۡجُواْ
ﲽ
رَحۡمَةَ
ﲾ
رَبِّهِۦۗ
ﲿﳀ
قُلۡ
ﳁ
هَلۡ
ﳂ
يَسۡتَوِي
ﳃ
ٱلَّذِينَ
ﳄ
يَعۡلَمُونَ
ﳅ
وَٱلَّذِينَ
ﳆ
لَا
ﳇ
يَعۡلَمُونَۗ
ﳈﳉ
إِنَّمَا
ﳊ
يَتَذَكَّرُ
ﳋ
أُوْلُواْ
ﳌ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﳍ
٩
ﳎ
（景况更好的，是你呢？）还是在夜间专心事主，叩头立正，谨防后世，希望主恩的人呢？你说：有知识的与无知识的相等吗？惟有理智的人能觉悟。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا
] ئایا كهسێك به درێژایی كاتهكانی شهو له عیبادهتی خوای گهورهدا بێت، وه له سوجدهدا بێت و به پێوه ڕاوهستابێت و شهونوێژ بكات، (ابن عمر) دهفهرمێت: (ئهو كهسه ئیمامى عوسمانه)، چونكه زۆر شهونوێژى دهكردو جارێكیان له یهك ركاتدا ههموو قورئانى خهتم كرد [
يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ
] وه له قیامهت و سزاى خواى گهوره بترسێت و به ئومێدی ڕهحمهتی خوای گهوره بێت وهكو كهسێك وایه كه شهریك بۆ خواى گهوره دانێت؟ بێگومان یهكسان نین، دهبێت پهرستن به (خهوف و ڕهجائهوه) به ترس و ئومێدهوه بێت و ههردووكی پێكهوه كۆبكرێتهوهو بهم شێوازه بێت، چونكه ترسهكه زیاتر بێت مرۆڤ بێئومێد دهكات له رهحمهتى خوا، وه ئومێدهكه زیاتر بێت مرۆڤـ بێباك دهكات له ئهنجامدانى تاوان، بهڵام لهكاتى سهرهمهرگدا دهبێت رهجائو ئومێد زیاتر بێت، تا گومانى باش به خواى گهوره ببات و تا خواى گهورهیش به گومانى باشى خۆى لهگهڵیدا بكات {زاناو نهزان یهكسان نین} [
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
] ئایا زانایان وهكو نهزانان وان له دیندا؟ واته: ههرگیز یهكسان نین [
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (٩)
] بهڵكو تهنها ئهو كهسانه بیر ئهكهنهوهو پهندو ئامۆژگاری وهرئهگرن كه خاوهنی عهقڵ و ژیرین.