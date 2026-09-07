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经注: Az-Zumar 39:9
Az-Zumar
9
39:9
امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقايما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ٩
أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًۭا وَقَآئِمًۭا يَحْذَرُ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٩
أَمَّنۡ
ﲴ
هُوَ
ﲵ
قَٰنِتٌ
ﲶ
ءَانَآءَ
ﲷ
ٱلَّيۡلِ
ﲸ
سَاجِدٗا
ﲹ
وَقَآئِمٗا
ﲺ
يَحۡذَرُ
ﲻ
ٱلۡأٓخِرَةَ
ﲼ
وَيَرۡجُواْ
ﲽ
رَحۡمَةَ
ﲾ
رَبِّهِۦۗ
ﲿﳀ
قُلۡ
ﳁ
هَلۡ
ﳂ
يَسۡتَوِي
ﳃ
ٱلَّذِينَ
ﳄ
يَعۡلَمُونَ
ﳅ
وَٱلَّذِينَ
ﳆ
لَا
ﳇ
يَعۡلَمُونَۗ
ﳈﳉ
إِنَّمَا
ﳊ
يَتَذَكَّرُ
ﳋ
أُوْلُواْ
ﳌ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﳍ
٩
ﳎ
（景况更好的，是你呢？）还是在夜间专心事主，叩头立正，谨防后世，希望主恩的人呢？你说：有知识的与无知识的相等吗？惟有理智的人能觉悟。
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Tafseer Jalalayn
﴿أَمَنۡ﴾ بتخفيف الميم ﴿هُوَ قَـٰنِتٌ﴾ قَائِم بِوَظَائِف الطَّاعَات ﴿ءَانَاۤءَ ٱلَّیۡلِ﴾ سَاعَاته ﴿سَاجِدࣰا وَقَاۤىِٕمࣰا﴾ فِي الصَّلَاة ﴿یَحۡذَرُ ٱلۡـَٔاخِرَةَ﴾ أي يخاف عذابها ﴿وَیَرۡجُوا۟ رَحۡمَةَ﴾ جَنَّة ﴿رَبِّهِۦۗ﴾ كَمَنْ هُوَ عَاصٍ بِالْكُفْرِ أو غيره وَفِي قِرَاءَة {أَمَّنۡ} فَأَمْ بِمَعْنَى بَلْ والهمزة ﴿قُلۡ هَلۡ یَسۡتَوِی ٱلَّذِینَ یَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِینَ لَا یَعۡلَمُونَۗ﴾ أَيْ لَا يَسْتَوِيَانِ كَمَا لَا يَسْتَوِي العالم والجاهل ﴿إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ﴾ يتعظ ﴿أُو۟لُوا۟ ٱلۡأَلۡبَـٰبِ ٩﴾ أَصْحَاب الْعُقُول