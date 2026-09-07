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经注: Az-Zumar 39:8
Az-Zumar
8
39:8
۞ واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار ٨
۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ضُرٌّۭ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعْمَةًۭ مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا۟ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًۭا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلنَّارِ ٨
۞ وَإِذَا
ﲏ ﲐ
مَسَّ
ﲑ
ٱلۡإِنسَٰنَ
ﲒ
ضُرّٞ
ﲓ
دَعَا
ﲔ
رَبَّهُۥ
ﲕ
مُنِيبًا
ﲖ
إِلَيۡهِ
ﲗ
ثُمَّ
ﲘ
إِذَا
ﲙ
خَوَّلَهُۥ
ﲚ
نِعۡمَةٗ
ﲛ
مِّنۡهُ
ﲜ
نَسِيَ
ﲝ
مَا
ﲞ
كَانَ
ﲟ
يَدۡعُوٓاْ
ﲠ
إِلَيۡهِ
ﲡ
مِن
ﲢ
قَبۡلُ
ﲣ
وَجَعَلَ
ﲤ
لِلَّهِ
ﲥ
أَندَادٗا
ﲦ
لِّيُضِلَّ
ﲧ
عَن
ﲨ
سَبِيلِهِۦۚ
ﲩﲪ
قُلۡ
ﲫ
تَمَتَّعۡ
ﲬ
بِكُفۡرِكَ
ﲭ
قَلِيلًا
ﲮ
إِنَّكَ
ﲯ
مِنۡ
ﲰ
أَصۡحَٰبِ
ﲱ
ٱلنَّارِ
ﲲ
٨
ﲳ
遭遇患难的时候，祈祷他的主，而归依他。然后，他赏赐他一种恩惠的时候，他就忘却以前曾祈求真主解除患难，而且为他树立若干匹敌，以致别人迷失真主的大道。你说：你暂时享受你的不信吧！你必定是居住火狱的。
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基拉特
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العربية
السعدي Al-Sa'di
يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبره، وقلة شكر عبده، وأنه حين يمسه الضر، من مرض أو فقر، أو وقوع في كربة بَحْرٍ أو غيره، أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذه الحال إلا اللّه، فيدعوه متضرعا منيبا، ويستغيث به في كشف ما نزل به ويلح في ذلك.
{ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ }
اللّه
{ نِعْمَةً مِنْهُ }
بأن كشف ما به من الضر والكربة،
{ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ }
أي: نسي ذلك الضر الذي دعا اللّه لأجله، ومر كأنه ما أصابه ضر، واستمر على شركه.
{ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ }
أي: ليضل بنفسه، ويضل غيره، لأن الإضلال فرع عن الضلال، فأتى بالملزوم ليدل على اللازم.
{ قُلْ }
لهذا العاتي،
الذي بدل نعمة اللّه كفرا:
{ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ }
فلا يغنيك ما تتمتع به إذا كان المآل النار.
{ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ }